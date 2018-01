Sala de prensa

8th Conference on bank resolution, crisis management and deposit insurance

15:45 h.

BIS Tower Building

Centralbahnplatz 2

Basilea

Suiza





El director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, Jesús Saurina Salas, participará en la mesa redonda "Recent bank resolution cases" en el marco de la conferencia "8th Conference on bank resolution, crisis management and deposit insurance", organizada conjuntamente por el Instituto de Estabilidad Financiera del Banco Internacional de Pagos y la International Association of Deposit Insurers (IADI)