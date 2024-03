Conference on Diversity, Equity and Inclusion in Economics, Finance, and Central Banking



7 y 8 de marzo

Evento presencial (registro necesario)

Banco de España

Alcalá, 48

Madrid

El Banco de España, junto a Bank of Canada, Bank of England, el Board of Governors of the Federal Reserve System y el European Central Bank, organiza la 5th Conference on Diversity, Equity and Inclusion in Economics, Finance, and Central Banking.

7 de marzo

9:00

El gobernador, Pablo Hernández de Cos, impartirá el discurso de apertura.



17:00

La subgobernadora, Margarita Delgado, intervendrá en la sesión de cierre.



8 de marzo

9:30

La subgobernadora, Margarita Delgado, impartirá el discurso de apertura.



Información y registro