Pablo Hernández de Cos. The ECB and Its Watchers XXIV



13:00

Evento presencial (invitación necesaria)

Casino Festsaal

Campus Westend

Goethe-Universität Frankfurt





El gobernador, Pablo Hernández de Cos, participará en el debate “Monetary Policy Transmission and the Banking System” en el evento The ECB and Its Watchers XXIV, organizado por el Institute for Monetary and Financial Stability y Göethe Universität.



Información