Margarita Delgado. Bretton Woods @80 and Austria’s IMF Membership @75



15:30

Evento mixto (presencial con retransmisión en directo)

Oesterreichische Nationalbank

Kassensaal

Otto-WagnerPlatz 3

Viena







La subgobernadora, Margarita Delgado, intervendrá en el panel “Green transition and the future patterns of capital flows and global liquidity” en el acto Bretton Woods @80 and Austria’s IMF Membership @75, organizado por el Oesterreichische Nationalbank.







Información