Conferencia "External statistics after the pandemic: addressing novel analytical challenges"



12/13 de febrero de 2024

9:00

Evento mixto (presencial, solo con invitación, con retransmisión en directo)

Banco de España

Madrid



El Banco de España organiza con el Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics (IFC) del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y el Banco Central Europeo (BCE), la conferencia "External statistics after the pandemic: addressing novel analytical challenges".

La conferencia incluye un discurso de apertura del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, una intervención principal de Philip R. Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, mesas redondas y sesiones temáticas.





Información



Retransmisión en directo