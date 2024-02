Pablo Hernández de Cos. Margarita Delgado. Eurofi High Level Seminar 2024



Evento presencial (necesaria invitación)

Gante

Bélgica



El gobernador, Pablo Hernández de Cos, y la subgobernadora, Margarita Delgado, intervendrán en Eurofi High Level Seminar 2024.



9:00

El gobernador, Pablo Hernández de Cos, impartirá una de las intervenciones principales del Eurofi High Level Seminar 2024.





10:30

La subgobernadora, Margarita Delgado, participará en el panel "European financial stability: What are the main emerging risks? (strains from indebtedness, banking risks, …)?"





Información