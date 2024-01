Margarita Delgado. 12th ILF Conference on the Future of the Financial Sector



12:30

Evento mixto (presencial con retransmisión en directo). Inscripción necesaria

Goethe-University. Campus Westend

Casino Building. Renate-von-Metzler-Saal (1st Floor)

Frankfurt am Main



La subgobernadora, Margarita Delgado, intervendrá en la 12th ILF Conference on the Future of the Financial Sector organizada por el Institute for Law and Finance.



Información