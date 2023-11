Pablo Hernández de Cos. HKMA-BIS High-Level Conference



09:15 (hora local) - 2:15 (hora española)

Evento mixto (presencial con retransmisión en directo)

Hong Kong SAR

El gobernador, Pablo Hernández de Cos, intervendrá en el panel “Inflation, Financial Stability and Employment” de la conferencia conjunta de la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) y el Bank for International Settlements (BIS).



Información



Retransmisión en directo