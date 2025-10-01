9th Annual Conference of Mediterranean Central Banks - Harnessing innovation and integration for sustainable and inclusive development in the Mediterranean region



El 1 de octubre de 2025 se ha celebrado en El Cairo la 9ª Conferencia de Bancos Centrales del Mediterráneo bajo el título “Harnessing innovation and integration for sustainable and inclusive development in the Mediterranean region”, organizada por el Banco Central de Egipto, el Banco de España, el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión por el Mediterráneo (UpM). En la conferencia han participado los gobernadores de los bancos centrales de Egipto, Eslovenia, España, Libia, Malta y Túnez, otros representantes de los bancos centrales de Croacia, Francia, Líbano, Marruecos y Turquía, así como el presidente ejecutivo de IEMed, la vicesecretaria general de la UpM, el director de estudios de la OCDE, otras autoridades de política económica y expertos del mundo académico y del sector financiero.

Esta edición contó con dos paneles de bancos centrales en los que se discutió, por un lado, sobre el impacto de la inteligencia artificial en la evolución del sector financiero y, por otro, sobre el papel de los bancos centrales en el desarrollo de la transición verde. Además, tuvieron lugar dos paneles de expertos económicos regionales que versaron sobre diversas iniciativas para favorecer que los servicios financieros lleguen a todos los segmentos de la sociedad y, por otro lado, sobre la evolución reciente de la integración financiera en los países que conforman la Unión por el Mediterráneo.