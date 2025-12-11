Open day del Euro digital



Tras la reciente decisión del Consejo de Gobierno del BCE de avanzar a la siguiente fase del proyecto, el encuentro abordará los hitos alcanzados hasta el momento y comunicará los aspectos clave de la hoja de ruta que tiene prevista el Eurosistema para los próximos años, así como los últimos avances del proceso legislativo. El evento incluye sesiones con representantes del Banco de España, del Banco Central Europeo, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, así como de la industria del mercado de pagos nacional. Entre los puntos a abordar, tendrá lugar una mesa redonda en la que se discutirán los retos y oportunidades del euro digital.