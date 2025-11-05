La UPV concede un Premio de Investigación a la tecnología Neurocash para el diseño de billetes



La Universitat Politècnica de València ha concedido el premio de “Transferencia de Tecnología” a Neurocash, la nueva tecnología que aplica el método neurocientífico al desarrollo del efectivo, desarrollada por el Banco de España y el Instituto Leni (perteneciente a la UPV).

Juan Peñalosa, director general Adjunto de Conducta Financiera y Billetes; Manuela Sebastián, directora del Departamento de Sucursales; y Fernando León, jefe de la División de Innovación y Tecnología del Efectivo, recogieron el galardón en la ceremonia de entrega de los IV Premios de Investigación UPV, celebrada ayer en Valencia.