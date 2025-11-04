Las empresas perciben que el acceso a la financiación bancaria ha seguido mejorando en el tercer trimestre de 2025, aunque de forma más moderada
04/11/2025
Finanzas empresariales
Crédito
Las compañías informaron de una evolución favorable de las ventas y de los beneficios, pero en menor medida que el trimestre previo
La mejoría en el acceso a la financiación bancaria se debió, principalmente, al impacto favorable asociado al historial crediticio de las empresas, y a la mayor disposición de las entidades bancarias a otorgar préstamos.
Según las empresas encuestadas, los tipos de interés de los préstamos bancarios dejaron de caer, lo que sucede tras cuatro trimestres de descensos consecutivos.