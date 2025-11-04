Volver

Las empresas perciben que el acceso a la financiación bancaria ha seguido mejorando en el tercer trimestre de 2025, aunque de forma más moderada

04/11/2025

Finanzas empresariales

  • Crédito
  • Las compañías informaron de una evolución favorable de las ventas y de los beneficios, pero en menor medida que el trimestre previo
  • La mejoría en el acceso a la financiación bancaria se debió, principalmente, al impacto favorable asociado al historial crediticio de las empresas, y a la mayor disposición de las entidades bancarias a otorgar préstamos.
  • Según las empresas encuestadas, los tipos de interés de los préstamos bancarios dejaron de caer, lo que sucede tras cuatro trimestres de descensos consecutivos.
Las empresas perciben que el acceso a la financiación bancaria ha seguido mejorando en el tercer trimestre de 2025, aunque de forma más moderada (252 KB)
