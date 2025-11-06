Volver

La Biblioteca del Banco de España organiza una exposición para homenajear al impresor Joaquín Ibarra

06/11/2025

La Biblioteca del Banco de España acoge, hasta el 30 de enero de 2026, la exposición “300 años de Joaquín Ibarra: la huella de un impresor ilustrado” con motivo del tricentenario del nacimiento del impresor. La muestra incluye piezas únicas que recorren la obra de uno de los grandes nombres de la imprenta española del siglo XVIII, desde tratados económicos hasta ediciones históricas como el famoso Salustio.

 

Información práctica

Entrada libre y gratuita

Sala de lectura de la Biblioteca del Banco de España

C/ Alcalá, 48

Noviembre 2025-Enero 2026

Horario: Lunes, jueves y viernes laborables de 9:00 a 15:00 / Martes y miércoles laborables de 9:00 a 17:00

Visitas comentadas previa reserva

Noviembre       

Miércoles 12     11:00 h.

Jueves 20         16:00 h.

Diciembre        

Jueves 4          16:00 h.

Miércoles 10     11:00 h.

Enero   

Jueves 15         16:00 h.

Miércoles 21     11:00 h.

