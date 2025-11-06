La Biblioteca del Banco de España organiza una exposición para homenajear al impresor Joaquín Ibarra



La Biblioteca del Banco de España acoge, hasta el 30 de enero de 2026, la exposición “300 años de Joaquín Ibarra: la huella de un impresor ilustrado” con motivo del tricentenario del nacimiento del impresor. La muestra incluye piezas únicas que recorren la obra de uno de los grandes nombres de la imprenta española del siglo XVIII, desde tratados económicos hasta ediciones históricas como el famoso Salustio.

Información práctica

Entrada libre y gratuita

Sala de lectura de la Biblioteca del Banco de España

C/ Alcalá, 48

Noviembre 2025-Enero 2026

Horario: Lunes, jueves y viernes laborables de 9:00 a 15:00 / Martes y miércoles laborables de 9:00 a 17:00

Visitas comentadas previa reserva

Noviembre

Miércoles 12 11:00 h.

Jueves 20 16:00 h.

Diciembre

Jueves 4 16:00 h.

Miércoles 10 11:00 h.

Enero

Jueves 15 16:00 h.

Miércoles 21 11:00 h.