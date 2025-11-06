El Banco de España lanza un programa piloto de orientación a la ciudadanía sobre finanzas personales en València Banco de España



El Banco de España abrirá el 24 de noviembre un punto de atención presencial en su sede de València para orientar a la ciudadanía sobre cuestiones relacionadas con sus finanzas personales. A través de este nuevo punto de atención, que se prestará mediante cita previa, los ciudadanos podrán realizar consultas relacionadas con la naturaleza de los productos y servicios bancarios, sus derechos como clientes bancarios, los procedimientos para reclamar, cuestiones de educación financiera o cómo realizar trámites en el Banco de España