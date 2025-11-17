La deuda de las Administraciones Públicas se situó en septiembre de 2025 en el 103,2% del PIB, 1 pp menos respecto al mismo período del año anterior Deuda de las Administraciones Públicas. Avance mensual septiembre de 2025. Deuda pública



Nota de prensa estadística

Principales resultados

El saldo de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en septiembre de 2025 en el 103,2% del PIB , 1 punto porcentual (pp) menos que en el mismo período del año anterior.

En importe, la deuda del sector aumentó un 4,5% en términos interanuales. Por subsectores, la deuda del Estado creció un 4,6% interanual, la de las Comunidades Autónomas un 1,9% y la de las Corporaciones Locales disminuyó un 2,6%.

Deuda PDE de las Administraciones Públicas

Con los datos de avance disponibles , la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) nominal se situó en el 103,2% en septiembre de 2025, lo que supone un descenso de 1 pp respecto a hace un año. En términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a 1.710 miles de millones (mm) de euros en septiembre de 2025, con una tasa de crecimiento interanual del 4,5%.

Deuda PDE por subsectores

El saldo de la deuda del Estado se situó en 1.558 mm de euros, con un incremento interanual del 4,6%, lo que supone un 94,0% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 35 mm (2,1% del PIB), que representa una disminución del 6,4% respecto al mismo dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 126 mm, un 8,6% más que un año antes y corresponde a un 7,6% del PIB.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas fue de 339 mm de euros en septiembre de 2025, equivalente a un 20,5% del PIB, con una variación interanual del 1,9%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 23 mm de euros en este mes (1,4% del PIB), importe un 2,6% inferior al registrado un año antes. Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- fue de 371 mm de euros, un aumento del 2,0% respecto al año anterior, que representa un 22,4% del PIB.

Deuda PDE por subsectores. Evolución desde diciembre del año anterior

El saldo de la deuda del conjunto de las AAPP aumentó en 89,5 mm de euros respecto a diciembre del año anterior. En particular, la deuda del Estado se incrementó en 84,5 mm y la de las Comunidades Autónomas en 3,6 mm. Por su parte, en lo que llevamos de año, la deuda de las Corporaciones Locales se redujo en 0,3 mm y la de las Otras Unidades de la Administración Central lo hizo en 2 mm de euros, mientras que, por el efecto de la consolidación, la deuda aumentó en 3,8 mm.

Deuda PDE por instrumentos

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, tanto la deuda emitida en valores a largo plazo como los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales positivas del 4,2% y el 12,2%, respectivamente. Por su parte, en este mes los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual negativa del 5,1%.