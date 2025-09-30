Memoria de la Central de Información de Riesgos (2024)



Publicación de la "Memoria de la Central de Información de Riesgos" correspondiente al año 2024.

Esta publicación recoge las actividades llevadas a cabo por la Central de Información de Riesgos (CIR) del Banco de España.

La información contenida en la CIR permite al regulador bancario construir sus propios modelos de riesgo de crédito con los que comparar y validar los presentados por las entidades. Al mismo tiempo, posibilita que cada entidad reconstruya su historia de riesgo pasada y, por tanto, contribuye a la modelización del riesgo de crédito y a la validación interna de sus propios modelos.

