José Luis Escrivá. Banco de España-CEMFI-UIMP Conference on the Spanish Economy



14:00

Evento mixto (presencial con retransmisión en directo)

Península de la Magdalena

Santander







El gobernador, José Luis Escrivá, intervendrá en la 2025 Banco de España-CEMFI-UIMP Conference on the Spanish Economy "Immigration and Industrial Policy: Challenges and Opportunities for Spain", en el marco de los Cursos de Verano Santander 25.





Información