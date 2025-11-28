Volver

Alberto Ríos. ASNEF. Tu Financiación Responsable

11:00
Evento presencial 
Green Patio
Calle de Salamanca, 23
Madrid



El director general de Conducta Financiera y Billetes, Alberto Ríos, intervendrá en el evento “Tu Financiación Responsable” organizado por ASNEF.



 

