Actividades en sucursales del 1 al 31 de diciembre

Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana
Sucursal de Badajoz
31 de octubre a 7 de enero de 2026, días laborables de 8:30-14:00
Exposición “El Banco de España en Extremadura”
Banco de España
Avda. Antonio Masa Campos, 22
Acceso libre
Sucursal de Zaragoza
Martes 2 de diciembre, 19:00
Optimización de la financiación empresarial: la importancia del dato
Banco de España
Pl. de España, 8
Casco Antiguo
Evento organizado por el Banco de España en colaboración con ESIC University
Viernes 5 de diciembre, 11:00
Formación Financiera en el mercado
Mercado de San Vicente de Paúl
C. de San Vicente de Paúl, 22
Casco Antiguo
Cómo cuidar tu salud financiera.
Última sesión del ciclo formativo a cargo del Banco de España y Educación Financiera.
Entrada libre hasta completar aforo