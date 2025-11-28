Actividades en sucursales del 1 al 31 de diciembre



Esta información se actualiza cada viernes

Todas las sucursales



Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:

hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables

Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana



Información y reservas

Sucursal de Badajoz



31 de octubre a 7 de enero de 2026, días laborables de 8:30-14:00

Exposición “El Banco de España en Extremadura”

Banco de España

Avda. Antonio Masa Campos, 22

Acceso libre

Sucursal de Zaragoza

Martes 2 de diciembre, 19:00

Optimización de la financiación empresarial: la importancia del dato

Banco de España

Pl. de España, 8

Casco Antiguo

Evento organizado por el Banco de España en colaboración con ESIC University



Viernes 5 de diciembre, 11:00

Formación Financiera en el mercado

Mercado de San Vicente de Paúl

C. de San Vicente de Paúl, 22

Casco Antiguo

Cómo cuidar tu salud financiera.

Última sesión del ciclo formativo a cargo del Banco de España y Educación Financiera.



Entrada libre hasta completar aforo