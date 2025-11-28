Volver

Actividades en sucursales del 1 al 31 de diciembre

Esta información se actualiza cada viernes

Todas las sucursales


Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026: 
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana

Información y reservasAbre en nueva ventana

 

Sucursal de Badajoz


31 de octubre a 7 de enero de 2026, días laborables de 8:30-14:00

Exposición “El Banco de España en Extremadura”
Banco de España
Avda. Antonio Masa Campos, 22

Acceso libre

 

Sucursal de Zaragoza

 

Martes 2 de diciembre, 19:00

Optimización de la financiación empresarial: la importancia del dato
Banco de España
Pl. de España, 8
Casco Antiguo

Evento organizado por el Banco de España en colaboración con ESIC University


Viernes 5 de diciembre, 11:00

Formación Financiera en el mercado
Mercado de San Vicente de Paúl
C. de San Vicente de Paúl, 22
Casco Antiguo

Cómo cuidar tu salud financiera.
Última sesión del ciclo formativo a cargo del Banco de España y Educación Financiera.

Entrada libre hasta completar aforo

 

 

Agenda actualizada Archivo PDF: Abre en nueva ventana (448 KB)

Descargar en formato pdf

 

 

 

Información

Anterior Euríbor hipotecario (noviem... Siguiente Alberto Ríos. ASNEF. Tu Fin...