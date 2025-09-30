Actividades en sucursales del 1 al 31 de octubre

Esta información se actualiza cada viernes
Sucursal de A Coruña
Miércoles 1 de octubre, 10:30 - 12:30
Finanzas para todos, del efectivo a la banca en línea (sesión conmemorativa del Día internacional de las personas de edad)
Centro GaiásTech
Cidade da Cultura de Galicia - Edificio Centro,
Santiago de Compostela (A Coruña)
Jueves 2 de octubre, 10:30 - 13:00
Conoce y planifica tus finanzas personales de la mano del Banco de España
Polo Emprendimiento Arousa
Pazo Vista Real de Vilanova
Camino de Boutrín nº 7
Vilanova de Arousa (A Coruña)
Viernes 3 de octubre, 10:00 - 12:30
Conoce y planifica tus finanzas personales de la mano del Banco de España
Polo Emprendimiento O Barco
Casa Grande (Salón de Actos)
Praza Ramón Otero Pedraio, 11 Viloira,
O Barco de Valdeorras
Lunes 6 de octubre
Finanzas personales
HC San Rafael
C/ San Juan de Dios, 1
Vigo (Pontevedra)
Miércoles 8 de octubre, 10:30 - 13:00
Conoce y planifica tus finanzas personales de la mano del Banco de España
Polo Emprendimiento Ferrol
Centro de emprego Concello de Ferrol
Rúa Sagrada Familia, 56
Ferrol (A Coruña)
Jueves 9 de octubre,
Cuentas, tarjetas y formas de pagar
Asociación Parálisis Cerebral Sada (APAMP)
C/ Miguel Hernández, 1
Vigo (Pontevedra)
Viernes 10 de octubre, 10:30 - 12:30
Finanzas para Todos - Itinerario I
Aula Cemit - Ayuntamiento San Sadurniño
San Sadurniño (A Coruña)
Información e inscripciones: CeMIT
Sucursal de Alicante
Lunes 6 de octubre
Acto central del día de la Educación Financiera
Banco de España
Rambla Méndez Núñez, 31
Alicante
Viernes 10 de octubre, 11:00
Una introducción al euro digital
Conferencia de Carlos Conesa, Director General Adjunto de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago
Banco de España
Rambla Méndez Núñez, 31
Alicante
Sucursal de Badajoz
7 de octubre
Día de la Educación Financiera: Infórmate, planifica, decide
Capilla de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo
Universidad de Extremadura
Av. de la Universidad s/n
Cáceres
Acceso libre
8 de octubre, 12:00 y 19:00
Día de la Educación Financiera: Infórmate, planifica, decide
Banco de España
Avda. Antonio Masa Campos, 22
Badajoz
Inscripciones: sucursal.badajoz@bde.es
9 de octubre, 11:00
Día de la Educación Financiera: Infórmate, planifica, decide
Salón de Grados
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Extremadura
Av. de Elvas s/n
Badajoz
Acceso libre
Sucursal de Barcelona
Domingo 5 de octubre, 10:00 - 15:00
Jornada de difusión de la educación financiera. Mesas de ping-pong
Banco de España
Portal de l'Angel, 33
Barcelona
Lunes 6 de octubre a viernes 10 de octubre
Mesa informativa. Educación financiera general
Banco de España
Plaza de Cataluña, 17
Barcelona
Jueves 9 de octubre, 11:15
Conferencia: El Banco de España más cerca del ciudadano
Universidad Autónoma de Barcelona
Barcelona
Sucursal de Las Palmas de Gran Canaria
Jueves 9 de octubre, 16:00 a 20:00
Espacio abierto por la Educación Financiera: talleres, mesas informativas, ludoteca...
Plaza de La Feria
Las Palmas de Gran Canaria
Acceso libre
Sucursal de Palma
Lunes 6 de octubre
Jornada Día de la Educación Financiera
Banco de España
C/ Sant Bartomeu, 16
Palma
Martes 7 de octubre
Jornada Día de la Educación Financiera
Banco de España
C/ Sant Bartomeu, 16
Palma
Jueves 9 de octubre
Jornada Día de la Educación Financiera
Banco de España
C/ Sant Bartomeu, 16
Palma
Sucursal de Oviedo
Martes 7 de octubre
Día de la Educación Financiera. Taller Finanzas Personales
Banco de España
Conde de Toreno, 6
Oviedo
Miércoles 8 de octubre
Día de la Educación Financiera. Taller Finanzas Digitales: ventajas, riesgos, sesgos
Banco de España
Conde de Toreno, 6
Oviedo
Jueves 9 de octubre
Día de la Educación Financiera. Taller Finanzas Digitales: ventajas, riesgos, sesgos
Banco de España
Conde de Toreno, 6
Oviedo
Sucursal de Santa Cruz de Tenerife
Jueves 9 de octubre, 17:00
Espacio abierto por la Educación Financiera: talleres, mesas informativas, ludoteca...
Plaza del Patriotismo, 1
Santa Cruz de Tenerife
Acceso libre
Sucursal de Sevilla
Sábado 4 de octubre, de 10:00 a 14:00
Actividad lúdica-formativa Día de la Eduación Financiera
Bulevar Gran Capitán
Córdoba
Domingo 5 de octubre, de 10:00 a 14:00
Actividad lúdica-formativa Día de la Eduación Financiera
Metropol Parasol
Plaza de la Encarnación s/n
Sevilla
Lunes 6 de octubre
Exhibición de iniciación al Juego del GO - Día de la Educación Financiera
Banco de España
Plaza de San Francisco, 17
Sevilla
Lunes 6 de octubre
Actividad formativa y divulgación del PEF: Jornadas sobre planificación económica: fraude y billetes
Ayuntamiento de Olvera
Edificio la Noria
Plaza del Ayuntamiento, 1
Cádiz
Acceso libre
Lunes 6 de octubre, 10:00
Celebración Días de la Educación Financiera. Colectivos 3ª edad
Taller Asociación El Conde
Banco de España
Plaza de San Francisco, 17
Sevilla
Jueves 9 de octubre, 12:00
Actividad formativa y divulgación del PEF: Jornadas sobre planificación económica: fraude y billetes
Ayuntamiento de Córdoba
Córdoba
Jueves 9 de octubre, 17:30
Celebración Días de la Educación Financiera
Fundación Miguel Castillejo
Plaza de Las Doblas, 1
Córdoba
Jueves 9 de octubre, 17:30
Celebración Días de la Educación Financiera. Colectivos 3ª edad
Asociación La Linterna Mágica
Banco de España
Plaza de San Francisco, 17
Sevilla
Sucursal de Valencia
Miércoles 1 de octubre, 12:00
Presentación de la Memoria de Reclamaciones 2024
Banco de España
Calle Barcas, 6
Sucursal de Valladolid
Lunes 6 de octubre a viernes 10 de octubre
Mesa informativa. Educación financiera general
Banco de España
Plaza España, 15
Valladolid
Lunes 6 de octubre, 10:00
Taller: Infórmate, Planifica, Decide
Banco de España
Plaza España, 15
Valladolid
Martes 7 de octubre, 10:00
Taller: Infórmate, Planifica, Decide
Banco de España
Plaza España, 15
Valladolid
Viernes 10 de octubre, 10:00
Taller: Infórmate, Planifica, Decide
Banco de España
Plaza España, 15
Valladolid
Sucursal de Zaragoza
Jueves 2 y 9 de octubre, 11:20
Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)
Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación de temas de educación financiera
Enlace al programa en You Tube
Enlace al programa en SoundCloud
Lunes 6 a viernes 10 de octubre
Exposición: El Banco de España en Aragón: una mirada desde sus sucursales
Banco de España
Plaza de España, 8
Zaragoza
Acceso libre a la exposición
Lunes 6 y miercóles 8 de octubre, 12:00: Charla informativa sobre el Banco de España en Aragón, a cargo del Archivo Histórico del Banco de España
Inscripciones: institucional.zaragoza@bde.es