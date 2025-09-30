Volver

Actividades en sucursales del 1 al 31 de octubre

Todas las sucursales


Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026: 
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana

Sucursal de A Coruña

Miércoles 1 de octubre, 10:30 - 12:30

Finanzas para todos, del efectivo a la banca en línea (sesión conmemorativa del Día internacional de las personas de edad)
Centro GaiásTech
Cidade da Cultura de Galicia - Edificio Centro,
Santiago de Compostela (A Coruña)

Jueves 2 de octubre, 10:30 - 13:00

Conoce y planifica tus finanzas personales de la mano del Banco de España
Polo Emprendimiento Arousa
Pazo Vista Real de Vilanova
Camino de Boutrín nº 7
Vilanova de Arousa (A Coruña)

Viernes 3 de octubre, 10:00 - 12:30

Conoce y planifica tus finanzas personales de la mano del Banco de España
Polo Emprendimiento O Barco
Casa Grande (Salón de Actos)
Praza Ramón Otero Pedraio, 11 Viloira,
O Barco de Valdeorras

Lunes 6 de octubre  

Finanzas personales
HC San Rafael
C/ San Juan de Dios, 1
Vigo (Pontevedra)

Miércoles 8 de octubre, 10:30 - 13:00

Conoce y planifica tus finanzas personales de la mano del Banco de España
Polo Emprendimiento Ferrol
Centro de emprego Concello de Ferrol
Rúa Sagrada Familia, 56
Ferrol (A Coruña)

Jueves 9 de octubre,  

Cuentas, tarjetas y formas de pagar
Asociación Parálisis Cerebral Sada (APAMP)
C/ Miguel Hernández, 1
Vigo (Pontevedra)

Viernes 10 de octubre, 10:30 - 12:30

Finanzas para Todos - Itinerario I 
Aula Cemit - Ayuntamiento San Sadurniño 
San Sadurniño (A Coruña)

Sucursal de Alicante

Lunes 6 de octubre 

Acto central del día de la Educación Financiera
Banco de España
Rambla Méndez Núñez, 31
Alicante

Viernes 10 de octubre, 11:00 

Una introducción al euro digital
Conferencia de Carlos Conesa, Director General Adjunto de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago
Banco de España
Rambla Méndez Núñez, 31
Alicante

 

Sucursal de Badajoz

7 de octubre 

Día de la Educación Financiera: Infórmate, planifica, decide
Capilla de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo
Universidad de Extremadura
Av. de la Universidad s/n
Cáceres

Acceso libre

8 de octubre, 12:00 y 19:00

Día de la Educación Financiera: Infórmate, planifica, decide
Banco de España
Avda. Antonio Masa Campos, 22
Badajoz

9 de octubre, 11:00 

Día de la Educación Financiera: Infórmate, planifica, decide
Salón de Grados
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Extremadura
Av. de Elvas s/n
Badajoz

Acceso libre


Sucursal de Barcelona

Domingo 5 de octubre, 10:00 - 15:00 

Jornada de difusión de la educación financiera. Mesas de ping-pong
Banco de España
Portal de l'Angel, 33
Barcelona

Lunes 6 de octubre a viernes 10 de octubre 

Mesa informativa. Educación financiera general
Banco de España
Plaza de Cataluña, 17
Barcelona

Jueves 9 de octubre, 11:15 

Conferencia: El Banco de España más cerca del ciudadano
Universidad Autónoma de Barcelona
Barcelona


Sucursal de Las Palmas de Gran Canaria

Jueves 9 de octubre, 16:00 a 20:00 

Espacio abierto por la Educación Financiera: talleres, mesas informativas, ludoteca...
Plaza de La Feria
Las Palmas de Gran Canaria

Acceso libre

 

Sucursal de Palma

Lunes 6 de octubre 

Jornada Día de la Educación Financiera
Banco de España
C/ Sant Bartomeu, 16
Palma

Martes 7 de octubre 

Jornada Día de la Educación Financiera
Banco de España
C/ Sant Bartomeu, 16
Palma

Jueves 9 de octubre 

Jornada Día de la Educación Financiera
Banco de España
C/ Sant Bartomeu, 16
Palma

Sucursal de Oviedo

Martes 7 de octubre 

Día de la Educación Financiera. Taller Finanzas Personales
Banco de España
Conde de Toreno, 6
Oviedo

Miércoles 8 de octubre 

Día de la Educación Financiera. Taller Finanzas Digitales: ventajas, riesgos, sesgos
Banco de España
Conde de Toreno, 6
Oviedo

Jueves 9 de octubre 

Día de la Educación Financiera. Taller Finanzas Digitales: ventajas, riesgos, sesgos
Banco de España
Conde de Toreno, 6
Oviedo

 

Sucursal de Santa Cruz de Tenerife

Jueves 9 de octubre, 17:00 

Espacio abierto por la Educación Financiera: talleres, mesas informativas, ludoteca...
Plaza del Patriotismo, 1
Santa Cruz de Tenerife

Acceso libre

 

Sucursal de Sevilla

Sábado 4 de octubre, de 10:00 a 14:00

Actividad lúdica-formativa Día de la Eduación Financiera
Bulevar Gran Capitán
Córdoba

Domingo 5 de octubre, de 10:00 a 14:00

Actividad lúdica-formativa Día de la Eduación Financiera
Metropol Parasol
Plaza de la Encarnación s/n
Sevilla

Lunes 6 de octubre

Exhibición de iniciación al Juego del GO - Día de la Educación Financiera
Banco de España
Plaza de San Francisco, 17
Sevilla

Lunes 6 de octubre

Actividad formativa y divulgación del PEF: Jornadas sobre planificación económica: fraude y billetes
Ayuntamiento de Olvera
Edificio la Noria
Plaza del Ayuntamiento, 1
Cádiz

Acceso libre

Lunes 6 de octubre, 10:00

Celebración Días de la Educación Financiera. Colectivos 3ª edad 
Taller Asociación El Conde
Banco de España
Plaza de San Francisco, 17
Sevilla

Jueves 9 de octubre, 12:00

Actividad formativa y divulgación del PEF: Jornadas sobre planificación económica: fraude y billetes
Ayuntamiento de Córdoba
Córdoba

Jueves 9 de octubre, 17:30

Celebración Días de la Educación Financiera 
Fundación Miguel Castillejo
Plaza de Las Doblas, 1
Córdoba

Jueves 9 de octubre, 17:30

Celebración Días de la Educación Financiera. Colectivos 3ª edad
Asociación La Linterna Mágica
Banco de España
Plaza de San Francisco, 17
Sevilla


Sucursal de Valencia

Miércoles 1 de octubre, 12:00 

Presentación de la Memoria de Reclamaciones 2024
Banco de España
Calle Barcas, 6

Sucursal de Valladolid

Lunes 6 de octubre a viernes 10 de octubre 

Mesa informativa. Educación financiera general
Banco de España
Plaza España, 15
Valladolid

Lunes 6 de octubre, 10:00 

Taller: Infórmate, Planifica, Decide
Banco de España
Plaza España, 15
Valladolid

Martes 7 de octubre, 10:00 

Taller: Infórmate, Planifica, Decide
Banco de España
Plaza España, 15
Valladolid

Viernes 10 de octubre, 10:00 

Taller: Infórmate, Planifica, Decide
Banco de España
Plaza España, 15
Valladolid


Sucursal de Zaragoza

Jueves 2 y 9 de octubre, 11:20

Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)
Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación de temas de educación financiera

Lunes 6 a viernes 10 de octubre

Exposición: El Banco de España en Aragón: una mirada desde sus sucursales
Banco de España
Plaza de España, 8
Zaragoza

Acceso libre a la exposición

Lunes 6 y miercóles 8 de octubre, 12:00: Charla informativa sobre el Banco de España en Aragón, a cargo del Archivo Histórico del Banco de España

Información

