Actividades en sucursales del 1 al 31 de octubre



Esta información se actualiza cada viernes

Todas las sucursales



Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:

hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables

Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana



Información y reservas





Sucursal de A Coruña

Miércoles 1 de octubre, 10:30 - 12:30

Finanzas para todos, del efectivo a la banca en línea (sesión conmemorativa del Día internacional de las personas de edad)

Centro GaiásTech

Cidade da Cultura de Galicia - Edificio Centro,

Santiago de Compostela (A Coruña)

Información





Jueves 2 de octubre, 10:30 - 13:00

Conoce y planifica tus finanzas personales de la mano del Banco de España

Polo Emprendimiento Arousa

Pazo Vista Real de Vilanova

Camino de Boutrín nº 7

Vilanova de Arousa (A Coruña)

Información





Viernes 3 de octubre, 10:00 - 12:30

Conoce y planifica tus finanzas personales de la mano del Banco de España

Polo Emprendimiento O Barco

Casa Grande (Salón de Actos)

Praza Ramón Otero Pedraio, 11 Viloira,

O Barco de Valdeorras

Información





Lunes 6 de octubre

Finanzas personales

HC San Rafael

C/ San Juan de Dios, 1

Vigo (Pontevedra)





Miércoles 8 de octubre, 10:30 - 13:00

Conoce y planifica tus finanzas personales de la mano del Banco de España

Polo Emprendimiento Ferrol

Centro de emprego Concello de Ferrol

Rúa Sagrada Familia, 56

Ferrol (A Coruña)





Jueves 9 de octubre,

Cuentas, tarjetas y formas de pagar

Asociación Parálisis Cerebral Sada (APAMP)

C/ Miguel Hernández, 1

Vigo (Pontevedra)





Viernes 10 de octubre, 10:30 - 12:30

Finanzas para Todos - Itinerario I

Aula Cemit - Ayuntamiento San Sadurniño

San Sadurniño (A Coruña)

Información e inscripciones: CeMIT

Sucursal de Alicante

Lunes 6 de octubre

Acto central del día de la Educación Financiera

Banco de España

Rambla Méndez Núñez, 31

Alicante





Viernes 10 de octubre, 11:00

Una introducción al euro digital

Conferencia de Carlos Conesa, Director General Adjunto de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago

Banco de España

Rambla Méndez Núñez, 31

Alicante

Sucursal de Badajoz

7 de octubre

Día de la Educación Financiera: Infórmate, planifica, decide

Capilla de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo

Universidad de Extremadura

Av. de la Universidad s/n

Cáceres



Acceso libre





8 de octubre, 12:00 y 19:00

Día de la Educación Financiera: Infórmate, planifica, decide

Banco de España

Avda. Antonio Masa Campos, 22

Badajoz



Inscripciones: sucursal.badajoz@bde.es





9 de octubre, 11:00

Día de la Educación Financiera: Infórmate, planifica, decide

Salón de Grados

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Extremadura

Av. de Elvas s/n

Badajoz

Acceso libre







Sucursal de Barcelona

Domingo 5 de octubre, 10:00 - 15:00

Jornada de difusión de la educación financiera. Mesas de ping-pong

Banco de España

Portal de l'Angel, 33

Barcelona





Lunes 6 de octubre a viernes 10 de octubre

Mesa informativa. Educación financiera general

Banco de España

Plaza de Cataluña, 17

Barcelona





Jueves 9 de octubre, 11:15

Conferencia: El Banco de España más cerca del ciudadano

Universidad Autónoma de Barcelona

Barcelona







Sucursal de Las Palmas de Gran Canaria

Jueves 9 de octubre, 16:00 a 20:00

Espacio abierto por la Educación Financiera: talleres, mesas informativas, ludoteca...

Plaza de La Feria

Las Palmas de Gran Canaria

Acceso libre

Sucursal de Palma

Lunes 6 de octubre

Jornada Día de la Educación Financiera

Banco de España

C/ Sant Bartomeu, 16

Palma





Martes 7 de octubre

Jornada Día de la Educación Financiera

Banco de España

C/ Sant Bartomeu, 16

Palma





Jueves 9 de octubre

Jornada Día de la Educación Financiera

Banco de España

C/ Sant Bartomeu, 16

Palma





Sucursal de Oviedo

Martes 7 de octubre

Día de la Educación Financiera. Taller Finanzas Personales

Banco de España

Conde de Toreno, 6

Oviedo





Miércoles 8 de octubre

Día de la Educación Financiera. Taller Finanzas Digitales: ventajas, riesgos, sesgos

Banco de España

Conde de Toreno, 6

Oviedo





Jueves 9 de octubre

Día de la Educación Financiera. Taller Finanzas Digitales: ventajas, riesgos, sesgos

Banco de España

Conde de Toreno, 6

Oviedo

Sucursal de Santa Cruz de Tenerife

Jueves 9 de octubre, 17:00

Espacio abierto por la Educación Financiera: talleres, mesas informativas, ludoteca...

Plaza del Patriotismo, 1

Santa Cruz de Tenerife

Acceso libre

Sucursal de Sevilla

Sábado 4 de octubre, de 10:00 a 14:00

Actividad lúdica-formativa Día de la Eduación Financiera

Bulevar Gran Capitán

Córdoba





Domingo 5 de octubre, de 10:00 a 14:00

Actividad lúdica-formativa Día de la Eduación Financiera

Metropol Parasol

Plaza de la Encarnación s/n

Sevilla





Lunes 6 de octubre

Exhibición de iniciación al Juego del GO - Día de la Educación Financiera

Banco de España

Plaza de San Francisco, 17

Sevilla





Lunes 6 de octubre

Actividad formativa y divulgación del PEF: Jornadas sobre planificación económica: fraude y billetes

Ayuntamiento de Olvera

Edificio la Noria

Plaza del Ayuntamiento, 1

Cádiz



Acceso libre





Lunes 6 de octubre, 10:00

Celebración Días de la Educación Financiera. Colectivos 3ª edad

Taller Asociación El Conde

Banco de España

Plaza de San Francisco, 17

Sevilla





Jueves 9 de octubre, 12:00

Actividad formativa y divulgación del PEF: Jornadas sobre planificación económica: fraude y billetes

Ayuntamiento de Córdoba

Córdoba





Jueves 9 de octubre, 17:30

Celebración Días de la Educación Financiera

Fundación Miguel Castillejo

Plaza de Las Doblas, 1

Córdoba





Jueves 9 de octubre, 17:30

Celebración Días de la Educación Financiera. Colectivos 3ª edad

Asociación La Linterna Mágica

Banco de España

Plaza de San Francisco, 17

Sevilla







Sucursal de Valencia

Miércoles 1 de octubre, 12:00

Presentación de la Memoria de Reclamaciones 2024

Banco de España

Calle Barcas, 6

Programa e inscripción







Sucursal de Valladolid

Lunes 6 de octubre a viernes 10 de octubre

Mesa informativa. Educación financiera general

Banco de España

Plaza España, 15

Valladolid





Lunes 6 de octubre, 10:00

Taller: Infórmate, Planifica, Decide

Banco de España

Plaza España, 15

Valladolid





Martes 7 de octubre, 10:00

Taller: Infórmate, Planifica, Decide

Banco de España

Plaza España, 15

Valladolid





Viernes 10 de octubre, 10:00

Taller: Infórmate, Planifica, Decide

Banco de España

Plaza España, 15

Valladolid







Sucursal de Zaragoza

Jueves 2 y 9 de octubre, 11:20

Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)

Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación de temas de educación financiera



Enlace al programa en You Tube

Enlace al programa en SoundCloud



Lunes 6 a viernes 10 de octubre

Exposición: El Banco de España en Aragón: una mirada desde sus sucursales

Banco de España

Plaza de España, 8

Zaragoza



Acceso libre a la exposición



Lunes 6 y miercóles 8 de octubre, 12:00: Charla informativa sobre el Banco de España en Aragón, a cargo del Archivo Histórico del Banco de España



Inscripciones: institucional.zaragoza@bde.es





