La oferta de crédito presentó pocos cambios en el tercer trimestre de 2025, mientras que la demanda creció de forma generalizada
Encuesta de Préstamos Bancarios
28/10/2025
Sociedades no financieras, empresas
Hogares e individuos
Los resultados de la Encuesta de Préstamos Bancarios revelan que, en el tercer trimestre de 2025, los criterios de concesión de préstamos a hogares y a empresas se mantuvieron sin variaciones, tal y como las entidades anticipaban hace tres meses.
Las condiciones generales aplicadas a los nuevos créditos se habrían relajado de forma moderada en todos los segmentos. La relajación habría sido algo mayor en la concedida a las grandes empresas que a las pymes.
Para el cuarto trimestre de 2025, las entidades financieras encuestadas prevén que los criterios de concesión de préstamos se endurezcan ligeramente en el segmento de financiación a empresas y se mantengan estables en los de crédito a hogares.