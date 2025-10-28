Volver

La oferta de crédito presentó pocos cambios en el tercer trimestre de 2025, mientras que la demanda creció de forma generalizada

Encuesta de Préstamos Bancarios

28/10/2025

Sociedades no financieras, empresas

  • Hogares e individuos
imagen-EPB
  • Los resultados de la Encuesta de Préstamos Bancarios revelan que, en el tercer trimestre de 2025, los criterios de concesión de préstamos a hogares y a empresas se mantuvieron sin variaciones, tal y como las entidades anticipaban hace tres meses.
  • Las condiciones generales aplicadas a los nuevos créditos se habrían relajado de forma moderada en todos los segmentos. La relajación habría sido algo mayor en la concedida a las grandes empresas que a las pymes.
  • Para el cuarto trimestre de 2025, las entidades financieras encuestadas prevén que los criterios de concesión de préstamos se endurezcan ligeramente en el segmento de financiación a empresas y se mantengan estables en los de crédito a hogares.
PDF
La oferta de crédito presentó pocos cambios en el tercer trimestre de 2025, mientras que la demanda creció de forma generalizada (289 KB)
Siguiente El Banco de España elige a...