El Banco de España celebra los 40 años del edificio de su actual sede en Badajoz



El Banco de España celebra el 40º aniversario de la inauguración de su sede en Badajoz, un emblemático edificio firmado por los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, catalogado como bien de interés histórico-artístico en la categoría de arquitectura contemporánea.

Para conmemorar la efeméride, la sucursal de Badajoz ha organizado una exposición fotográfica y documental que recorre la historia de la institución en la Comunidad, desde la apertura de la primera sucursal en la ciudad en 1880 y los primeros edificios de Cáceres y Don Benito, en 1884 y 1927. La muestra ofrece cartas, informes, planos y fotografías custodiadas por el Archivo Histórico del Banco de España.

Al acto oficial de la inauguración han asistido la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría; y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. El acto se completó con un concierto del Busker String Quartet (antiguos alumnos del Conservatorio de Música, anterior edificio del Banco de España).

Información práctica de la exposición: "El Banco de España en Extremadura"

Del 31/10/2025 al 7/01/2026

Banco de España

Avd. Antonio Masa Campos, 22

06011 Badajoz

Horario: de lunes a viernes laborables de 8:30 a 14:00 horas.

Entrada libre