El endeudamiento de empresas y hogares se situó en el 106,5% del PIB en el segundo trimestre de 2025, cuatro puntos menos que un año antes
Cuentas Financieras de la Economía Española
08/10/2025
Cuentas financieras
Situación económica
España
En términos absolutos, la deuda consolidada de empresas y hogares se situó en junio de 2025 en 1.741 miles de millones de euros (mm), lo que supone un aumento del 2% frente al segundo trimestre de 2024.
La deuda de las empresas aumentó en términos interanuales en 16 mm y la de los hogares en 18,3 mm, aunque en porcentaje del PIB ambas bajaron, situándose en el 62,5% y 44%, respectivamente (los porcentajes recientes no se observaban desde 2001 en el caso de las empresas y desde el año 2000 en el caso de los hogares).
La riqueza financiera bruta de los hogares creció en 238,3 mm con respecto a un año antes y en términos del PIB aumentó hasta el 200,9%.