La posición de inversión internacional se situó en el -44,2% del PIB en el segundo trimestre de 2025, frente al -42,7% del primer trimestre de 2025
Balanza de pagos y posición de inversión internacional
Nota de prensa estadística
Principales resultados
- La posición de inversión internacional neta1 excluyendo el Banco de España aumentó ligeramente su saldo deudor hasta el -35% del PIB2, frente al -32,3% del trimestre anterior.
- La deuda externa bruta se situó en el 161,8% del PIB, frente al 162,5% del primer trimestre de 2025.
- La capacidad de financiación fue del 4,2% del PIB, similar al 4,1% de un año antes.
Posición de inversión internacional
En el segundo trimestre de 2025, el saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España continuó situándose en un nivel reducido en comparación con años anteriores, -44,2% del PIB (-722,3 mm), aunque algo superior al -42,7% del trimestre anterior (-688,6 mm). Excluyendo el Banco de España3,la posición de inversión internacional neta aumentó su saldo deudor hasta el -35% del PIB, frente al -32,3% del trimestre anterior. La inversión de cartera aumentó su saldo deudor hasta el -26,1% del PIB (-426,5 mm) en el segundo trimestre de 2025 (-25% y -403,1 mm en el trimestre anterior). La inversión directa también incrementó su saldo deudor, registrando un -13,9% del PIB (-228 mm), frente al -12,4% (-199,8 mm del trimestre anterior). Por otra parte, el saldo acreedor de la otra inversión, un 4,6% del PIB (75,8 mm), fue muy similar al del trimestre anterior, del 4,7% del PIB (75,4 mm).
Variación de la posición de inversión internacional sin incluir Banco de España por tipo de flujo
El aumento del saldo deudor se debió a los otros flujos4 (-55,2 mm), que se vieron parcialmente compensados por las transacciones (4,2 mm). El saldo de los otros flujos se explicó por las revalorizaciones netas negativas por tipo de cambio (-36,4 mm) y el efecto neto negativo de los precios (-19 mm).
Posición de inversión internacional por sector institucional
El aumento de la PII neta deudora en el segundo trimestre de 2025 reflejó la evolución del saldo neto de las administraciones públicas,que aumentaron su saldo deudor hasta el -43,2% del PIB (-705,5 mm), desde el –41,5% (-668,4 mm) del primer trimestre de 2025. Las sociedades no financieras, que también históricamente presentan un saldo deudor, contribuyeron aumentando su saldo hasta el -38,1% del PIB, frente al -36,7% del primer trimestre y las instituciones financieras monetarias disminuyeron su saldo acreedor hasta el 3,0% del PIB (49,2 mm), desde el 3,6% (57,7 mm) del trimestre anterior. En sentido contrario, el resto de sectores5, que han presentado un saldo acreedor a lo largo del tiempo, han aumentado su posición neta hasta situarse en el 43,3% del PIB (42,3% el trimestre anterior). Por último, el Banco de España contaba en el segundo trimestre de 2025 con un saldo frente al exterior del -9,2% del PIB (-150,1 mm), frente al -10,4% del trimestre anterior (-167,4 mm).
Deuda externa bruta
La deuda externa bruta6 de España se situó en el 161,8% del PIB (2.643,9 mm) en el segundo trimestre de 2025 muy cerca del 162,5% (2.618,3 mm) registrado en el trimestre anterior. Excluyendo el Banco de España y la deuda entre empresas con una relación de inversión directa, la deuda externa aumentó en las administraciones públicas en el segundo trimestre de 2025, pasando del 46% del PIB (741 mm) al 47,7% (779,4 mm), mientras que en las instituciones financieras monetarias se mantuvo en el 41,2% (663,2 mm), similar al 41% (670,9 mm) anterior, y en los otros sectores residentes fue del 18,4% (297,2 mm) muy cerca del 18,2% (296,7 mm) previo.
Capacidad de financiación acumulada de cuatro trimestres por componentes
La capacidad de financiación acumulada en cuatro trimestres hasta el segundo trimestre de 2025, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital, se situó en el 4,2% del PIB (68,1 mm), ligeramente superior al de 4,1% (63,8 mm) acumulado un año antes, niveles históricamente elevados. La cuenta corriente se situó en el 3% del PIB (49,1 mm) en el acumulado de cuatro trimestres hasta el segundo trimestre de 2025, nivel similar en términos del PIB al del mismo periodo del año anterior(46,7 mm). El saldo de turismo aumentó levemente hasta el 4,3% del PIB frente al 4,2% del año anterior, y el saldo de los servicios no turísticos también se incrementó hasta el 2,3% frente al 2,1% de un año antes. El déficit de bienes se situó en el -2,6% del PIB, desde el -2,2% de un año antes.
Capacidad de financiación trimestral por componentes
En el segundo trimestre de 2025, la capacidad de financiación fue de 18,1 mm, frente a los 16,6 mm de un año antes. El déficit de bienes aumentó hasta los -9 mm en el segundo trimestre de 2025, frente al de -6,4 mm registrado en el mismo trimestre de 2024 (con unas tasas de crecimiento interanuales del 4,9% para las exportaciones y del 8,9% para las importaciones). El superávit de servicios se incrementó hasta los 30,3 mm (frente a 27,1 mm en el segundo trimestre de 2024). Esta evolución fue consecuencia de la del superávit de los servicios no turísticos, que se situó en 10,5 mm (frente a 8,1 mm con un crecimiento interanual del 14,4% en los ingresos y del 7,9% en los pagos) y, en menor medida, de la del superávit turístico (19,9 mm frente a 18,9 mm el año anterior). Por su parte, la renta primaria7 registró un saldo de -2,6 mm (frente a -3,1 mm en el mismo trimestre de 2024), mientras que el déficit de la renta secundaria8 fue de -4,1 mm (igual que un año antes). Finalmente, la cuenta de capital aportó un superávit de 3,5 mm, algo superior al de 3,2 mm de un año antes)9.
Información adicional
Para más información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, puede consultarse la página web de estadísticas del sector exterior del Banco de España.
En la misma página web puede encontrarse información estadística más detallada, y con series temporales completas, de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, que la ofrecida en esta nota de prensa. También se puede acceder a la herramienta interactiva BExplora, que permite la elaboración de gráficos y el acceso flexible a esta información.
Próxima publicación de datos mensuales
El avance de la balanza de pagos del mes de julio de 2025 se publicará el 30 de septiembre de 2025.
Próxima publicación de datos trimestrales
La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del tercer trimestre de 2025 se publicarán el 23 de diciembre de 2025. En dicha publicación se revisará la balanza de pagos y posición de inversión internacional desde el segundo trimestre de 2025, así como la posición de inversión internacional del primer trimestre de 2025.
Próxima publicación de detalles anuales adicionales
Los detalles anuales adicionales de balanza de pagos y posición de inversión internacional se actualizarán el 14 de octubre de 2025.
- 1 La posición de inversión internacional refleja el valor y la composición del saldo de los activos y pasivos financieros de una economía frente al resto del mundo.
- 2 Las cifras del PIB se corresponden con las publicadas por el INE el día 29 de julio de 2025.
- 3 Desde la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), para facilitar el análisis económico de las cuentas internacionales, se considera necesario presentar los datos de la cuenta financiera de la balanza de pagos y de la posición de inversión internacional separando los activos y pasivos del Banco de España. Para más información ver el apartado 3.2 de la nota metodológica de balanza de pagos y Posición de inversión internacional de España
- 4 El detalle de los otros flujos por categoría funcional desglosado en variación en precios, variación en tipos de cambio y otras variaciones en volumen está disponible en http://app.bde.es/bie_www/?Idioma=ES&COFLUJO=UEX_SCE012
- 5 El resto de sectores comprende las instituciones financieras no monetarias, los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
- 6 La deuda externa bruta está compuesta por los instrumentos financieros incluidos en los pasivos de la posición de inversión internacional con la excepción de los de renta variable –acciones y otras participaciones de capital, y participaciones en fondos de inversión– y los derivados financieros.
- 7 La renta primaria incluye rentas del trabajo, rentas de la inversión, impuestos sobre la producción y la importación y subvenciones.
- 8 La renta secundaria incluye transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, transferencias relacionadas con operaciones de seguros, cooperación internacional y otras diversas.
- 9 Los flujos ligados al programa Next Generation EU tienen un impacto significativo en esta evolución. Para una explicación de cómo se contabilizan estos fondos en la balanza de pagos y la posición de inversión internacional puede consultarse la nota publicada en la página de estadísticas exteriores