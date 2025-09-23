La posición de inversión internacional se situó en el -44,2% del PIB en el segundo trimestre de 2025, frente al -42,7% del primer trimestre de 2025 Balanza de pagos y posición de inversión internacional Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados

La posición de inversión internacional neta excluyendo el Banco de España aumentó ligeramente su saldo deudor hasta el -35% del PIB , frente al -32,3% del trimestre anterior.

excluyendo el Banco de España aumentó ligeramente su saldo deudor hasta el -35% del PIB , frente al -32,3% del trimestre anterior. La deuda externa bruta se situó en el 161,8% del PIB, frente al 162,5% del primer trimestre de 2025.

se situó en el 161,8% del PIB, frente al 162,5% del primer trimestre de 2025. La capacidad de financiación fue del 4,2% del PIB, similar al 4,1% de un año antes.

Posición de inversión internacional

En el segundo trimestre de 2025, el saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España continuó situándose en un nivel reducido en comparación con años anteriores, -44,2% del PIB (-722,3 mm), aunque algo superior al -42,7% del trimestre anterior (-688,6 mm). Excluyendo el Banco de España ,la posición de inversión internacional neta aumentó su saldo deudor hasta el -35% del PIB, frente al -32,3% del trimestre anterior. La inversión de cartera aumentó su saldo deudor hasta el -26,1% del PIB (-426,5 mm) en el segundo trimestre de 2025 (-25% y -403,1 mm en el trimestre anterior). La inversión directa también incrementó su saldo deudor, registrando un -13,9% del PIB (-228 mm), frente al -12,4% (-199,8 mm del trimestre anterior). Por otra parte, el saldo acreedor de la otra inversión, un 4,6% del PIB (75,8 mm), fue muy similar al del trimestre anterior, del 4,7% del PIB (75,4 mm).

Variación de la posición de inversión internacional sin incluir Banco de España por tipo de flujo

El aumento del saldo deudor se debió a los otros flujos (-55,2 mm), que se vieron parcialmente compensados por las transacciones (4,2 mm). El saldo de los otros flujos se explicó por las revalorizaciones netas negativas por tipo de cambio (-36,4 mm) y el efecto neto negativo de los precios (-19 mm).

Posición de inversión internacional por sector institucional

El aumento de la PII neta deudora en el segundo trimestre de 2025 reflejó la evolución del saldo neto de las administraciones públicas,que aumentaron su saldo deudor hasta el -43,2% del PIB (-705,5 mm), desde el –41,5% (-668,4 mm) del primer trimestre de 2025. Las sociedades no financieras, que también históricamente presentan un saldo deudor, contribuyeron aumentando su saldo hasta el -38,1% del PIB, frente al -36,7% del primer trimestre y las instituciones financieras monetarias disminuyeron su saldo acreedor hasta el 3,0% del PIB (49,2 mm), desde el 3,6% (57,7 mm) del trimestre anterior. En sentido contrario, el resto de sectores, que han presentado un saldo acreedor a lo largo del tiempo, han aumentado su posición neta hasta situarse en el 43,3% del PIB (42,3% el trimestre anterior). Por último, el Banco de España contaba en el segundo trimestre de 2025 con un saldo frente al exterior del -9,2% del PIB (-150,1 mm), frente al -10,4% del trimestre anterior (-167,4 mm).

Deuda externa bruta

La deuda externa bruta de España se situó en el 161,8% del PIB (2.643,9 mm) en el segundo trimestre de 2025 muy cerca del 162,5% (2.618,3 mm) registrado en el trimestre anterior. Excluyendo el Banco de España y la deuda entre empresas con una relación de inversión directa, la deuda externa aumentó en las administraciones públicas en el segundo trimestre de 2025, pasando del 46% del PIB (741 mm) al 47,7% (779,4 mm), mientras que en las instituciones financieras monetarias se mantuvo en el 41,2% (663,2 mm), similar al 41% (670,9 mm) anterior, y en los otros sectores residentes fue del 18,4% (297,2 mm) muy cerca del 18,2% (296,7 mm) previo.

Capacidad de financiación acumulada de cuatro trimestres por componentes

La capacidad de financiación acumulada en cuatro trimestres hasta el segundo trimestre de 2025, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital, se situó en el 4,2% del PIB (68,1 mm), ligeramente superior al de 4,1% (63,8 mm) acumulado un año antes, niveles históricamente elevados. La cuenta corriente se situó en el 3% del PIB (49,1 mm) en el acumulado de cuatro trimestres hasta el segundo trimestre de 2025, nivel similar en términos del PIB al del mismo periodo del año anterior(46,7 mm). El saldo de turismo aumentó levemente hasta el 4,3% del PIB frente al 4,2% del año anterior, y el saldo de los servicios no turísticos también se incrementó hasta el 2,3% frente al 2,1% de un año antes. El déficit de bienes se situó en el -2,6% del PIB, desde el -2,2% de un año antes.

Capacidad de financiación trimestral por componentes

En el segundo trimestre de 2025, la capacidad de financiación fue de 18,1 mm, frente a los 16,6 mm de un año antes. El déficit de bienes aumentó hasta los -9 mm en el segundo trimestre de 2025, frente al de -6,4 mm registrado en el mismo trimestre de 2024 (con unas tasas de crecimiento interanuales del 4,9% para las exportaciones y del 8,9% para las importaciones). El superávit de servicios se incrementó hasta los 30,3 mm (frente a 27,1 mm en el segundo trimestre de 2024). Esta evolución fue consecuencia de la del superávit de los servicios no turísticos, que se situó en 10,5 mm (frente a 8,1 mm con un crecimiento interanual del 14,4% en los ingresos y del 7,9% en los pagos) y, en menor medida, de la del superávit turístico (19,9 mm frente a 18,9 mm el año anterior). Por su parte, la renta primaria registró un saldo de -2,6 mm (frente a -3,1 mm en el mismo trimestre de 2024), mientras que el déficit de la renta secundaria fue de -4,1 mm (igual que un año antes). Finalmente, la cuenta de capital aportó un superávit de 3,5 mm, algo superior al de 3,2 mm de un año antes) .