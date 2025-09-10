Volver

José Luis Escrivá. Universidad de Castilla La Mancha

10:00
Evento presencial
Campus de Económicas
Universidad de Castilla La Mancha
Albacete


El gobernador, José Luis Escrivá, intervendrá en un acto en la Universidad de Castilla La Mancha. 

 

