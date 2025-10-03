Volver

José Luis Escrivá. Brokerslink Global Conference 2025

9:40
Evento presencial
Eurostars Madrid Tower
Paseo de la Castellana 259-B
Madrid



El gobernador, José Luis Escrivá, intervendrá en la Brokerslink Global Conference 2025.

 

Información

