Deuda de las Administraciones Públicas (segundo trimestre de 2025)

Actualización de los datos trimestrales de deuda de las Administraciones Públicas.
Boletín Estadístico:
- Datos del conjunto de las Administraciones Públicas. Capítulo 11
- Datos de la Administración Central y la Seguridad Social. Capítulo 12
- Datos de las Comunidades Autónomas. Capítulo 13
- Datos de los Ayuntamientos (corporaciones locales). Capítulo 14
Desglose por Comunidades Autónomas:
- Cuadro 13.6 Deuda de las CCAA. Resumen general
- Cuadro 13.9 Deuda por CCAA. Importes
- Cuadro 13.10 Deuda por CCAA. Porcentajes del PIB
- Cuadro 13.11 Deuda de las empresas públicas por CCAA propietarias. Importes
- Cuadro 13.12 Deuda de las empresas públicas por CCAA propietarias. Porcentajes del PIB
Deuda de las corporaciones locales (ayuntamientos y otros):
- Cuadro 14.6 Cuadro resumen
- Cuadro 14.8 Deuda por tipo de corporaciones locales
- Cuadro 14.9 Deuda de los Ayuntamientos con más de 300.000 habitantes