Datos de créditos dudosos (agosto de 2025)

Actualización de los datos necesarios para calcular la morosidad de las entidades de crédito (total de crédito concedido y crédito dudoso) y de los datos sobre provisiones
Capítulo 4 del Boletín Estadístico
Total de crédito y dudosos
Cuadro 4.3- Total del sector
Desglose por tipos de entidades:
- Cuadro 4.53 - Entidades de depósito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
- Cuadro 4.83 - Establecimientos financieros de crédito
Provisiones:
- Cuadro 4.7 - Total del sector
- Cuadro 4.57 - Entidades de depósito
- Cuadro 4.85 - Establecimientos financieros de crédito
Datos trimestrales:
- Cuadro 4.13 Total de crédito concedido a los hogares y crédito dudoso. Detalle por finalidades (vivienda, consumo, otros)
- Cuadro 4.18 Total de crédito concedido a empresas y crédito dudoso. Detalle por actividad principal de la empresa