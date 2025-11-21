Banco de España. Inauguración de la exposición: "Alegorías de un porvenir"



El Banco de España inaugura la exposición “Alegorías de un Porvenir”, que por primera vez analiza la influencia del movimiento Art Déco en el diseño de su sede de Cibeles.

La muestra, con entrada gratuita previa reserva, tendrá lugar entre el 26 de noviembre de 2025 y el 28 de marzo de 2026, en el horario:

Martes a sábado:

11:00 a 14:00

16:00 a 20:00

Domingos de diciembre:

11:00 a 14:00

Cerrado: 24 y 25 de diciembre, 1 y 6 de enero





