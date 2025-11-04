Alberto Ríos. Sucursal de Valencia. Presentación piloto atención a la ciudadanía



12:30

Evento presencial

Banco de España

C/ Barcas, 6

Valencia







El director general de Conducta Financiera y Billetes, Alberto Ríos, presentará el proyecto piloto de orientación a la ciudadanía sobre finanzas personales en la sucursal de Valencia.







