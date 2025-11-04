Alberto Ríos. Sucursal de Valencia. Presentación piloto atención a la ciudadanía

12:30
Evento presencial
Banco de España
C/ Barcas, 6
Valencia
El director general de Conducta Financiera y Billetes, Alberto Ríos, presentará el proyecto piloto de orientación a la ciudadanía sobre finanzas personales en la sucursal de Valencia.
