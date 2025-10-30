Volver

Actividades en sucursales del 1 al 30 de noviembre

Esta información se actualiza cada viernes

Todas las sucursales


Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026: 
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana

Información y reservasAbre en nueva ventana

 

Sucursal de Badajoz

31 de octubre a 7 de enero de 2026, días laborables de 8:30-14:00

Exposición “El Banco de España en Extremadura”
Banco de España
Avda. Antonio Masa Campos, 22

Acceso libre

 

Sucursal de Málaga

Jueves 6 de noviembre, 17:00 

Conoce el Banco de España. Oportunidades de desarrollo profesional
XV Semana Cultural
Facultad de Marketing y Gestión. Universidad de Málaga
Av. Francisco Trujillo Villanueva, 1
Campanillas, Málaga

 

Sucursal de Zaragoza

Jueves 6 de noviembre, 12:20

Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)
Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación de temas de educación financiera

Enlace al programa en You TubeAbre en nueva ventana
Enlace al programa en SoundCloudAbre en nueva ventana

 

Jueves 6, 13 y 20 de noviembre, 11:00

Formación Financiera en el mercado
Mercado de San Vicente de Paúl
C. de San Vicente de Paúl, 22
Casco Antiguo

Ciclo formativo de 3 sesiones a cargo del Banco de España y Educación Financiera.
6 de novimbre: Presupuesto, ahorro e inflación 
13 de noviembre: Cuentas de pago y tarjetas 
20 de noviembre. Protección frente al fraude

Entrada libre hasta completar aforo

 

Viernes 14 de noviembre, 10:00

I Jornada Con Suma Experiencia.
Sala Goya del Edificio San Pedro Nolasco
Plaza San Pedro Nolasco, 7
Zaragoza

El director de la sucursal, Julio Gil, participa en la mesa redonda “Toda una vida de consumidores: Ahorros y consejos financieros. Hipoteca inversa y otras fórmulas”



Agenda actualizada Archivo PDF: Abre en nueva ventana (93 KB)

Descargar en formato pdf

 

 

 

Información

Anterior José Luis Escrivá. Financia... Siguiente Indicadores de liquidez y f...