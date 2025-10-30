Actividades en sucursales del 1 al 30 de noviembre



Esta información se actualiza cada viernes

Todas las sucursales



Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:

hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables

Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana



Información y reservas

Sucursal de Badajoz





31 de octubre a 7 de enero de 2026, días laborables de 8:30-14:00

Exposición “El Banco de España en Extremadura”

Banco de España

Avda. Antonio Masa Campos, 22

Acceso libre

Sucursal de Málaga

Jueves 6 de noviembre, 17:00

Conoce el Banco de España. Oportunidades de desarrollo profesional

XV Semana Cultural

Facultad de Marketing y Gestión. Universidad de Málaga

Av. Francisco Trujillo Villanueva, 1

Campanillas, Málaga





Sucursal de Zaragoza

Jueves 6 de noviembre, 12:20

Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)

Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación de temas de educación financiera



Enlace al programa en You Tube

Enlace al programa en SoundCloud

Jueves 6, 13 y 20 de noviembre, 11:00

Formación Financiera en el mercado

Mercado de San Vicente de Paúl

C. de San Vicente de Paúl, 22

Casco Antiguo

Ciclo formativo de 3 sesiones a cargo del Banco de España y Educación Financiera.

6 de novimbre: Presupuesto, ahorro e inflación

13 de noviembre: Cuentas de pago y tarjetas

20 de noviembre. Protección frente al fraude

Entrada libre hasta completar aforo

Viernes 14 de noviembre, 10:00

I Jornada Con Suma Experiencia.

Sala Goya del Edificio San Pedro Nolasco

Plaza San Pedro Nolasco, 7

Zaragoza



El director de la sucursal, Julio Gil, participa en la mesa redonda “Toda una vida de consumidores: Ahorros y consejos financieros. Hipoteca inversa y otras fórmulas”





