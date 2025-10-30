Actividades en sucursales del 1 al 30 de noviembre

Esta información se actualiza cada viernes
Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana
Información y reservas
Sucursal de Badajoz
31 de octubre a 7 de enero de 2026, días laborables de 8:30-14:00
Exposición “El Banco de España en Extremadura”
Banco de España
Avda. Antonio Masa Campos, 22
Acceso libre
Sucursal de Málaga
Jueves 6 de noviembre, 17:00
Conoce el Banco de España. Oportunidades de desarrollo profesional
XV Semana Cultural
Facultad de Marketing y Gestión. Universidad de Málaga
Av. Francisco Trujillo Villanueva, 1
Campanillas, Málaga
Sucursal de Zaragoza
Jueves 6 de noviembre, 12:20
Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)
Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación de temas de educación financiera
Enlace al programa en You Tube
Enlace al programa en SoundCloud
Jueves 6, 13 y 20 de noviembre, 11:00
Formación Financiera en el mercado
Mercado de San Vicente de Paúl
C. de San Vicente de Paúl, 22
Casco Antiguo
Ciclo formativo de 3 sesiones a cargo del Banco de España y Educación Financiera.
6 de novimbre: Presupuesto, ahorro e inflación
13 de noviembre: Cuentas de pago y tarjetas
20 de noviembre. Protección frente al fraude
Entrada libre hasta completar aforo
Viernes 14 de noviembre, 10:00
I Jornada Con Suma Experiencia.
Sala Goya del Edificio San Pedro Nolasco
Plaza San Pedro Nolasco, 7
Zaragoza
El director de la sucursal, Julio Gil, participa en la mesa redonda “Toda una vida de consumidores: Ahorros y consejos financieros. Hipoteca inversa y otras fórmulas”