Actividades en sucursales del 1 al 31 de agosto

Sucursal de A Coruña
Martes 19 a jueves 21 de agosto, 10:15 - 12:45
Finanzas para Todos - Itinerario I
Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Aula Cemit - A Bola (Ourense)
Martes 26 de agosto, 10:00 - 12:30
Finanzas para Todos - Itinerario II
Internet: Ocio e operacións dixitais
Aula Cemit - O Vicedo (Lugo)
Miércoles 27 de agosto, 10:00 - 12:30
Finanzas para Todos - Itinerario I
Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Aula Cemit - Vimianzo (A Coruña)