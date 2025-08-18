Volver

Actividades en sucursales del 1 al 31 de agosto

Esta información se actualiza cada viernes

Sucursal de A Coruña

Martes 19 a jueves 21 de agosto, 10:15 - 12:45
Finanzas para Todos - Itinerario I
Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Aula Cemit - A Bola (Ourense)

Martes 26 de agosto, 10:00 - 12:30
Finanzas para Todos - Itinerario II
Internet: Ocio e operacións dixitais
Aula Cemit - O Vicedo (Lugo)

Miércoles 27 de agosto, 10:00 - 12:30
Finanzas para Todos - Itinerario I
Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Aula Cemit - Vimianzo (A Coruña)

