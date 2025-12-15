Volver

Informe conjunto de la EBA y el BCE sobre el fraude en los pagos: la autenticación reforzada sigue siendo eficaz pero los estafadores se están adaptando

15/12/2025

  • En 2024, la tasa de fraude en los pagos en el Espacio Económico Europeo se mantuvo estable en torno al 0,002 % del importe total de las operaciones en un año natural.
  • El importe total defraudado aumentó de 3,5 mm de euros en 2023 a 4,2 mm de euros en 2024.
  • La autenticación reforzada de clientes sigue siendo eficaz para mitigar los tipos de fraude para los que fue concebida y que predominaban cuando entró en vigor la directiva PSD2 sobre todo para las operaciones con tarjeta.
  • Sin embargo, la aparición de nuevos tipos de fraude está aumentando, en particular los relacionados con la manipulación del ordenante, lo que requerirá enfoques de mitigación nuevos y adicionales.

 

