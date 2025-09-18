El Banco de España pone en marcha el programa Puertas Abiertas, una amplia oferta de visitas comentadas gratuitas que arranca este próximo mes de octubre, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el valioso patrimonio histórico-artístico que la institución ha acumulado a lo largo de sus más de dos siglos de vida.
Se ofrecen tres modalidades de visita:
Nota de prensa: El Banco de España abre sus puertas para compartir con la sociedad su legado patrimonial (183 KB)
-
-
Folleto Puertas Abiertas. Visita el Banco de España (3 MB)
Un recorrido histórico y artístico por un edificio único.
-