Puertas Abiertas. Visita el Banco de España

18/09/2025

Banco de España

 

El Banco de España pone en marcha el programa Puertas Abiertas, una amplia  oferta de visitas comentadas gratuitas que arranca este próximo mes de octubre, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el valioso patrimonio histórico-artístico que la institución ha acumulado a lo largo de sus más de dos siglos de vida.

Se ofrecen tres modalidades de visita: 

Nota de prensa: El Banco de España abre sus puertas para compartir con la sociedad su legado patrimonial Archivo PDF: Abre en nueva ventana (183 KB)

 

 

 

