Puertas Abiertas. Visita el Banco de España Banco de España



El Banco de España pone en marcha el programa Puertas Abiertas, una amplia oferta de visitas comentadas gratuitas que arranca este próximo mes de octubre, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el valioso patrimonio histórico-artístico que la institución ha acumulado a lo largo de sus más de dos siglos de vida.

Se ofrecen tres modalidades de visita: