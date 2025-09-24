Las empresas no financieras de la muestra de la Central de Balances registraron un ligero crecimiento de las ventas en el primer semestre de 2025 Indicadores económico-financieros de las empresas Sociedades no financieras, empresas Central de Balances



El comportamiento de las empresas no financieras de la muestra de la Central de Balances fue muy similar durante el segundo trimestre de 2025 al observado en el primero. Las ventas aumentaron, lo que se tradujo en un incremento del 2,7% en la cifra neta de negocios acumulada del primer semestre. A pesar de ello, el resultado ordinario neto (RON) descendió un 4,6% en términos interanuales.



