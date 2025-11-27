Indicadores sobre cambio climático



El Banco Central Europeo (BCE) en colaboración con los bancos centrales nacionales, ha publicado indicadores estadísticos analíticos actualizados sobre el clima, diseñados para mejorar la capacidad del sector financiero de evaluar la financiación sostenible, así como los riesgos de transición y físicos relacionados con el cambio climático. Estas actualizaciones incorporan metodologías avanzadas, nuevos conjuntos de datos y ajustes para reflejar los efectos de la inflación, garantizando un seguimiento más preciso de los esfuerzos de descarbonización y del impacto creciente de los riesgos climáticos.