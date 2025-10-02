En el segundo trimestre de 2025, las entidades de crédito que operan en España continuaron mostrando una mejoría en todos sus indicadores
Las ratios de capital de las entidades de crédito que operan en España aumentaron en el segundo trimestre de 2025, tanto respecto al trimestre anterior como al mismo periodo del año precedente. En particular, la ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) se situó en el 13,75 % frente al 13,29 % registrado en el segundo trimestre de 2024.
La ratio de apalancamiento ha aumentado ligeramente situándose en el 5,75 % en el segundo trimestre de 2025, 11 puntos básicos más que en el mismo periodo del año anterior.
La ratio de cobertura de liquidez aumentó hasta el 174,82 % en el segundo trimestre de 2025, manteniéndose muy por encima del requisito regulatorio (100 %).