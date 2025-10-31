El Banco de España, el Ministerio de Economía y la CNMV colaboran para impulsar el mercado de titulizaciones, de gran impacto potencial para la financiación de las pymes Seminario "Financiación de las pymes: nuevas perspectivas sobre las titulizaciones"



El Banco de España, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y la Comisión Nacional del Mercado de Valores están colaborando con el sector privado para impulsar el mercado de las titulizaciones, para mejorar la financiación empresarial, en particular, para las pymes. Así lo han trasladado, en el marco de una jornada de trabajo sobre financiación, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que han anunciado el impulso de una plataforma europea de titulizaciones, además de la creación de un grupo de trabajo de alto nivel sobre la financiación de pymes, que será copresidido por las tres instituciones.

Grabación de las inervenciones del gobernador y del ministro de Economía, Comercio y Empresa en el Seminario "Financiación de las pymes: nuevas perspectivas sobre las titulizaciones".