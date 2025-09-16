Volver

Subgobernadora. ESG Spain 2025: 'Corporate Sustainability Forum'

16/09/2025

Intervención de la subgobernadora, Soledad Núñez, en el acto ESG Spain 2025: 'Corporate Sustainability Forum', organizado por Forética. En directo, a partir de las 10:30 h. 

