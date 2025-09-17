El Banco de España y la Universidad de Castilla-La Mancha pondrán en marcha un proyecto piloto para impulsar la educación financiera Banco de España



El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde, han acordado colaborar en la puesta en marcha de un proyecto piloto para impulsar la educación financiera. En concreto, el Banco de España ofrecerá formación a personal de la Universidad de Castilla-La Mancha para que puedan divulgar contenidos de educación financiera.

El gobernador ha destacado la importancia de la Universidad en la formación de la sociedad en conocimientos financieros y, por ello, ha agradecido “la disponibilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha para poner en marcha este proyecto piloto, que podría escalarse a otras universidades”.

Además, Escrivá ha presentado el Informe trimestral de la economía española en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha, ubicada en el campus de Albacete, donde ha destacado el buen comportamiento de la economía española en un contexto de desaceleración de la actividad y de gran incertidumbre internacional.