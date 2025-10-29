Nuevo apartado sobre rentas y empleo en el Programa de Educación Económica Educación Financiera



Hemos añadido al Programa de Educación Económica de nuestra web nuevos contenidos relacionados con el empleo y la generación de rentas laborales, que incluyen, entre otros, los factores que explican la generación de puestos de trabajo y la existencia de desempleo, así como el papel de las políticas de empleo.

El objetivo del Programa de Educación Económica es mejorar los conocimientos económicos y financieros básicos de la ciudadanía a través de un formato y un lenguaje sencillos y accesibles y responde al compromiso del Banco de España con el impulso de la educación financiera y económica.

El programa busca explicar cuestiones económicas con impacto directo en la ciudadanía y cómo se relacionan con el ámbito financiero y con las políticas económicas. Su desarrollo, en línea con los objetivos recogidos en el Plan Estratégico 2030 del Banco de España, parte de la idea de que el conocimiento de aspectos económicos básicos contribuye a la toma de decisiones mejor informadas en el ámbito de las finanzas personales, al tiempo que facilita el seguimiento de la actualidad económica y ayuda a entender mejor el impacto que algunos fenómenos económicos tienen en nuestro día a día.

Se trata de una iniciativa en crecimiento. Próximamente se incorporarán nuevos contenidos acerca de fenómenos económicos de interés general para la ciudadanía.