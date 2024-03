10º aniversario del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) Supervisión prudencial / MUS



Con motivo del 10º aniversario del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) se organizó en el Banco de España la mesa redonda “10 years of the single supervisor: looking back and ahead” . En el panel de discusión participaron Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España; Claudia Buch, presidenta de la Junta Supervisora del BCE; José Manual Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea; Alessandra Perrazzelli, subgobernadora de Banca d’Italia y Gonzalo Gortázar, CEO de Caixabank. Durante unas semanas también pudo visitarse en el patio de operaciones de la sede central del Banco de España en Madrid una exposición informativa sobre los diez años de historia del Mecanismo Único de Supervisión.

Vídeo de la mesa redonda 10 years of the single supervisor: looking back and ahead”.





Exposición "10 años del MUS. Avanzando juntos"

Visita institucional a la exposición

Claudia Buch, presidenta de la Junta Supervisora del BCE; Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España y Dominique Laboureix, presidente de la Junta Única de Resolución, posan ante los paneles de la exposición sobre la historia del Mecanismo Único de Supervisión. (Patio de operaciones del Banco de España. Madrid, 6 de marzo de 2024)

Paneles centrales de la exposición