Aspectos climáticos de las carteras de inversión del Banco de España



El informe sobre los aspectos climáticos de las carteras de inversión del Banco de España es una publicación dedicada íntegra y exclusivamente a información financiera de aspectos climáticos de las carteras no relacionadas con la política monetaria.



Se siguen las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) para la divulgación del proceso de incorporación de aspectos climáticos en cuanto a: i) gobernanza, ii) estrategia, iii) gestión de riesgos y iv) métricas y objetivos, e incluye, en particular, el detalle sobre el cálculo de la huella de carbono.

* Fecha de publicación contemplada salvo imprevistos.