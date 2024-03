Mesa redonda “10 years of the single supervisor: looking back and ahead”. X aniversario del MUS Supervisión prudencial / MUS



La subgobernadora, Margarita Delgado, ha intervenido en el panel “10 years of the single supervisor: looking back and ahead” en ocasión del 10º aniversario del Mecanismo Único de Supervisión. En la mesa redonda participan también Claudia Buch, presidenta de la Junta Supervisora del BCE, José Manual Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea, Alessandra Perrazzelli, subgobernadora de Banca d’Italia y Gonzalo Gortázar, CEO de Caixabank.