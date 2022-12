Symposium on Central Bank Independence

16:35

Evento presencial

Sveriges Riksbank

Estocolmo





El gobernador, Pablo Hernández de Cos, participará en el panel “Central bank independence and policy coordination in a globalised world” en el International Symposium on Central Bank Independence organizado por el Sveriges Riksbank en honor de Stefan Ingves.

Información y registro

Inscripción necesaria antes del 4 de enero a las 10:00