La deuda de las Administraciones Públicas se situó en febrero de 2026 en el 101,2% del PIB Deuda de las Administraciones Públicas. Avance mensual febrero de 2026 Deuda pública



Nota de prensa estadística

Principales resultados

El saldo de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en febrero de 2026 en el 101,2% del PIB , 1,3 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior.

En importe, la deuda del sector aumentó un 4,7% en términos interanuales. Por subsectores, la deuda del Estado creció un 5,1% interanual, la de las Comunidades Autónomas un 2,9% y la de las Corporaciones Locales disminuyó un 9,3%.

Deuda PDE de las Administraciones Públicas

Con los datos de avance disponibles , la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) nominal se situó en el 101,2% en febrero de 2026, lo que supone un descenso de 1,3 pp respecto a hace un año. En términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a 1.723 miles de millones (mm) de euros en febrero de 2026, con una tasa de crecimiento interanual del 4,7%.

Deuda PDE por subsectores

El saldo de la deuda del Estado se situó en 1.573 mm de euros, con un incremento interanual del 5,1%, lo que supone un 92,4% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 34 mm (2% del PIB), que representa una una disminución del 6,1% respecto al mismo dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136 mm, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 8% del PIB.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas fue de 346 mm de euros en febrero de 2026, equivalente a un 20,3% del PIB, con una variación interanual del 2,9%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 21 mm de euros en este mes (1,2% del PIB), un 9,3% inferior al importe registrado un año antes. Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- fue de 386 mm de euros, un aumento del 3,8% respecto al año anterior, y representa un 22,7% del PIB.

Deuda PDE por subsectores. Evolución desde diciembre del año anterior

El saldo de la deuda del conjunto de las AAPP aumentó en 25,3 mm de euros respecto a diciembre del año anterior. En particular, la deuda del Estado se incrementó en 24,5 mm, la de las Comunidades Autónomas lo hizo en 4,1 mm y la de las Corporaciones Locales en 0,1 mm de euros. Por su parte, la deuda de Otras Unidades de la Administración Central se redujo en 0,6 mm de euros respecto a diciembre del año anterior. Por último, por el efecto de la consolidación, la deuda disminuyó 2,8 mm.

Deuda PDE por instrumentos

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, todos los instrumentos han mostrado tasas de variación interanual positivas. Así, los valores a largo plazo y los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales del 4,6% y el 7,1% respectivamente y los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual del 1,5%.