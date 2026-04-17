El equipo del IES Ortega y Gasset de Madrid, ganador de la 15ª edición del Concurso Generación €uro Educación Financiera



El equipo de estudiantes del IES Ortega y Gasset de Madrid ha resultado ganador de la 15ª edición del Concurso Generación €uro gracias a su propuesta analítica sobre la decisión de política monetaria que consideraron que el Banco Central Europeo debía tomar en su reunión del pasado 19 de marzo.

Los equipos del IES Fray Luis de León, de Salamanca, y del IES Francisco Salinas, de Salamanca, han sido elegidos primer y segundo finalistas, respectivamente.