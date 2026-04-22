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El Banco de España celebrará casi un centenar de eventos en Madrid y sucursales con motivo de la Semana de la Administración Abierta

22/04/2026

Banco de España

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