La deuda de las Administraciones Públicas se situó en el 100,7% del PIB al cierre de 2025, 1 pp menos que hace un año Deuda de las AAPP. Cuarto trimestre 2025 Deuda pública



Nota de prensa estadística

Principales resultados

La deuda de las Administraciones Públicas se situó en el cuarto trimestre de 2025 en el 100,7% del PIB, el nivel más bajo desde 2020.

En términos absolutos, el saldo de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas aceleró su ritmo de crecimiento hasta el 4,8% en términos interanuales (1,9 pp más de crecimiento que en el mismo período del año anterior).





Por subsectores, la deuda de la Administración Central alcanzó el 92,6% del PIB, la de las Comunidades Autónomas se situó en el 20,2% y la de las Corporaciones Locales en el 1,2%.

Deuda PDE de las Administraciones Públicas

La ratio de la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) nominal, que se envía a la Comisión Europea en el ámbito de la notificación PDE de primavera, se situó en el 100,7% en el cuarto trimestre de 2025, 1 pp menos que en el mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, la deuda de las AAPP alcanzó un saldo de 1.698 mm de euros, con una tasa de crecimiento del 4,8% en términos interanuales.

Deuda PDE por subsectores

En cuanto a la evolución de la deuda de los distintos subsectores de las Administraciones Públicas , el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se situó en 1.563 mm de euros en diciembre de 2025, lo que representa el 92,6% del PIB. El crecimiento de la deuda de este subsector en términos interanuales fue del 4,9%.

Por componentes, la deuda del Estado alcanzó los 1.549 mm de euros en este trimestre (91,8% del PIB), que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo período de 2024, mientras que para las Otras Unidades de la Administración Central , el saldo fue de 34 mm de euros (2% del PIB) en diciembre de 2025, un 6,9% inferior al registrado el año anterior. La consolidación entre ambos fue de 21 mm de euros (1,2% del PIB).

Por otra parte, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social se elevó a 136 mm, un 7,9% superior al observado un año antes , un 8,1% en términos del PIB.

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el cuarto trimestre de 2025 la deuda de las Comunidades Autónomas (CCAA) según el PDE fue de 342 mm de euros (20,2% del PIB), con un crecimiento interanual del 1,7%. Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad : Navarra (9,4%), Canarias (10,8%), Madrid (11,3%), País Vasco (11,5%) y Asturias (12,3%). Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,7%, seguida de la Región de Murcia (31,2%), Castilla-La Mancha (28,3%) y Cataluña (28,2%).

La deuda de las Corporaciones Locales (CCLL) se situó en 21 mm de euros (1,2% del PIB), un 9,3% inferior a la del mismo período del año anterior. Dentro de este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 7 mm de euros, mientras los que no son capitales de provincia acumularon 10 mm de euros y el resto de corporaciones sumaron 4 mm de euros.

En cuanto a los municipios con más de 300.000 habitantes, su deuda conjunta se redujo un 16,5% respecto al año anterior, hasta situarse en 4,5 mm de euros. Dentro de este grupo, el Ayuntamiento de Madrid continuó registrando el mayor volumen de deuda, con 1,6 mm de euros, seguido por Barcelona (1,3 mm) y Zaragoza (0,5 mm). En términos de deuda por habitante , Zaragoza presentó la cifra más elevada con 767 euros, seguida de Barcelona (743 euros) y Murcia (523 euros). Por el contrario, las menores ratios de deuda por habitante correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, a Alicante con 62 euros y a València con 83 euros.

Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- aumentó un 2,6% respecto al año anterior, hasta los 363 mm de euros, que representa un 21,5% del PIB.

Deuda PDE por instrumentos

En cuanto a la evolución de la deuda por instrumentos y plazos, la deuda materializada en valores a largo plazo experimentó un crecimiento interanual del 5,1%, mientras que los préstamos a más de un año aumentaron en un 7,2% con respecto a diciembre de 2024. Por su parte, la tasa de variación interanual en el cuarto trimestre de 2025 de los instrumentos a corto plazo presentó una reducción del 3,5%.

Atendiendo a la distribución del saldo de la deuda según este desglose de instrumentos, en diciembre de 2025 la deuda se encontraba materializada principalmente en pasivos a largo plazo, al representar un 94,8% del total, siendo especialmente significativo el peso de los valores a largo plazo con un 84,8%, mientras que el porcentaje de la deuda a corto plazo era de un 5,2%.