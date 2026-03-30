El Banco de España obtuvo un beneficio de 234 millones de euros en 2025 Cuentas anuales 2025 Banco de España



El Banco de España cerró el ejercicio de 2025 con un beneficio de 234 millones de euros, que se transfieren íntegramente al Tesoro Público, según se recoge en las Cuentas Anuales publicadas hoy. El Banco de España vuelve así a presentar resultados positivos tras las pérdidas operativas registradas en 2023 y 2024, como sucedió en la práctica totalidad de los bancos centrales del Eurosistema, incluido el Banco Central Europeo.