Volver

El Banco de España obtuvo un beneficio de 234 millones de euros en 2025

Cuentas anuales 2025

30/03/2026

Banco de España

image-CAnuales

El Banco de España cerró el ejercicio de 2025 con un beneficio de 234 millones de euros, que se transfieren íntegramente al Tesoro Público, según se recoge en las Cuentas Anuales publicadas hoy. El Banco de España vuelve así a presentar resultados positivos tras las pérdidas operativas registradas en 2023 y 2024, como sucedió en la práctica totalidad de los bancos centrales del Eurosistema, incluido el Banco Central Europeo.

 

PDF
El Banco de España obtuvo un beneficio de 234 millones de euros en 2025 (138 KB)

Blog del Banco de España: ¿Por qué el Banco de España ha dejado de tener beneficios en 2023?
Siguiente Las ventas de las empresas...